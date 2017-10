Itàlia aprova un nou sistema electoral que necessita àmplies majories

El Senat d'Itàlia va aprovar ahir de manera definitiva el controvertit projecte de llei de reforma electoral que introdueix un sistema mixt, proporcional i majoritari, i pel qual es necessitaran àmplies majories per poder governar.

A l'aprovació de la llei, imprescindible davant la falta actualment d'un sistema electoral vàlid al país i les pròximes eleccions previstes per 2018, s'ha arribat entre les dures protestes del Moviment Cinc Estels (M5S) i d'una part de l'esquerra del país.

El nou sistema electoral, denominat «Rosatellum bis», va ser aprovat amb un vot secret per 214 vots a favor, 61 en contra i una abstenció, i ara haurà de ser signat pel president de la República, Sergio Matarella, i publicat en el Butlletí de l'Estat.

El debat d'aquests dies va certificar la fractura definitiva amb els escindits del PD reunits en el Moviment Demòcrata i Progressista (MDP) i la llei es va aprovar gràcies al suport d'Aliança Liberal Popular-Autonomies (Ala), de l'exmembre de Forza Italia Denis Verdini.

Els qui han oposat més resistència a aquest sistema ha estat el M5S que considera que ha estat ideat per aquestes formacions per beneficiar a les coalicions i perjudicar les seves aspiracions, ja que ells sempre han assegurat que concorreran en solitari.

El M5S també va protestar amb concentracions davant el mètode triat pel Govern per aprovar el sistema electoral mitjançant vots de confiança, per eliminar el debat parlamentari dels articles i els possibles franctiradors, els parlamentaris que voten en secret en contra de les directrius del seu propi partit.

El nou sistema electoral preveu que el 36% dels escons de la Cambra dels diputats i del Senat seran assignats amb un sistema majoritari basat en circumscripcions uninominals i el 64% de forma proporcional.

Entre altres coses estableix un llindar electoral del 3% dels vots perquè els partits puguin accedir a les cambres i del 10% en cas que vagin agrupats en coalicions.

Els senadors del M5S van sortir de l'hemicicle quan li va tocar el torn a Verdini en considerar que amb el vot del seu partit «lliura el país a la parella (Matteo) Renzi- (Silvio) Berlusconi», com va dir Vito Crimi en al·lusió als dos exprimers ministres.

Per la seva banda, el senador del PD Luigi Zanda va defensar el «Rosatellum bis» com una llei necessària per al funcionament de la democràcia i va recordar que Itàlia és governada des de 2011 mitjançant àmplies coalicions.

Mentrestant, el senador de Forza Itàlia Paolo Romani va assegurar que «avui s'ha escrit una bona pàgina de la Història de la República italiana».