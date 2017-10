L´advocat del PSOE creu que la trama va ser «un càncer per a l´Estat i per a totes les seves institucions»

L'Audiència Nacional va finalitzar ahir els informes de les acusacions, entre elles l'exercida per un grup de regidors socialistes de l'Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid) que es van personar en la causa en 2009.

El seu advocat, Wilfredo Jurado, va destacar que els acusats van cometre delictes molt greus i «van marcar una etapa fosca en les institucions i una forma de fer política» utilitzant administracions públiques governades pel PP per assegurar adjudicacions de contractes a empreses del grup del presumpte capitost de la trama, Francisco Correa, a canvi de comissions.

«Van ser un autèntic càncer per a l'Estat i les seves institucions i es van veure afectats sobretot la Comunitat madrilenya i els ajuntaments de Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, així com el de Estepona (Màlaga)», va recalcar el lletrat, que va afegir que el PP es va veure beneficiat amb fons de la trama amb els quals es van pagar despeses com els de campanyes electorals.

El lletrat va comentar que s'ha demostrat que tots els acusats «participaven en la festa amb diferents rols i van construir un autèntic monopoli» de la corrupció «el cas de la qual més paradigmàtic va ser la Comunitat de Madrid».

Sobre aquest tema va indicar que en la Comunitat madrilenya l'acusat Alberto López Viejo, que va ser viceconseller de Presidència i conseller d'Esports, «era un poder omnímode respecte a totes les conselleries i controlava tots els actes de la llavors presidenta, Esperanza Aguirre», a través d'empreses de Correa i de «societats pantalla».

El lletrat d'aquesta acusació va estimar que respecte a l'acusat José Luis Peñas, exregidor de Majadahonda, la Sala hauria de tenir en compte que sense els enregistraments de converses telefòniques que va aportar potser no s'hauria pogut descobrir res d'aquesta trama.

Per la seva banda l'advocat de l'acusació exercida pel PSOE de València, Virgilio Latorre, va dir que els acusats van deixar proves com a «pistoles fumejants».

També va informar ahir José Mariano Benítez de Lugo, lletrat de l'acusació exercida per l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa (ADADE), la petició dels quals va provocar la declaració en el judici com a testimoni del president del Govern, Mariano Rajoy.

Va assenyalar que integrants de «la plana major del PP -en referència a diferents càrrecs del partit que van atestar en el judici- van dir amb sospitosa uniformitat que no coneixien aspectes comptables del partit ni sabien gens de la comptabilitat del PP».

«Els seus testimoniatges cal situar-los en la paperera de les escombraries i a més algun es pot veure acusat de fals testimoniatge», va apuntar.

Benítez de Lugo va rebatre el testimoniatge de defensa de Bárcenas i va recordar que quan es van descobrir els seus «papers» primer va negar la seva autenticitat i després del seu ingrés a la presó la va reconèixer i «va dir que les sigles M.R. volien dir Mariano Rajoy».

El lletrat va indicar que Bárcenas ha acabat assenyalant que aquests papers «no era la Caixa B del PP sinó una comptabilitat extracomptable» i en el judici va adoptar «una postura d'acostament al PP baixant el diapasó de les seves acusacions».

L'Ajuntament de Madrid va demanar una «sentència exemplaritzant pel dany causat als ciutadans pels acusats».

El lletrat d'aquesta acusació va concretar el perjudici causat a l'Ajuntament de Madrid pel cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions de contractes a empreses de la trama en més d'1.230.000 euros en el cas de Correa i en 682.000 en el de López Vell, que va ser regidor de Neteja abans d'anar a la Comunitat.

Per la seva banda els advocats dels ajuntaments dels municipis madrilenys de Majadahonda i Pozuelo de Alarcón es van adherir a l'informe de la Fiscalia en estimar acreditats els «importants perjudicis» que els acusats van causar.

Les fiscals demanen 50 anys de presó per l'exalcalde Majadahonda Guillermo Ortega i 15 pel exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarit de l'exministra de Sanitat Ana Mato, a la qual considera partícip a títol lucratiu igual que al PP.