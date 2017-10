Alto el foc de 24 hores entre forces iraquianes i kurdes

Les tropes kurdes i les forces iraquianes van acordar ahir un alto el foc en els fronts oberts a les zones disputades entre Bagdad i Erbil a l'Iraq, va dir una font del partit Unió Patriòtica del Kurdistan (UPK).

Les forces iraquianes i kurdes –conegudes com a «peixmergues»– van arribar a un acord d'alto el foc de 24 hores amb la finalitat que els líders kurds i iraquians establissin converses, que se centraran en el control de les zones disputades, va assenyalar el dirigent de la UPK Gayaz al Suryi.

Va indicar que les dues parts dialogaran sobre el lliurament a Bagdad de l'encreuament fronterer de Fish Jabur entre Síria i l'Iraq, així com la situació de seguretat en la localitat de Zummar, a l'oest de l'Iraq, encara que no va detallar quan tindran lloc aquestes converses.

El primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, va ordenar ahir «detenir el moviment de les forces militars durant 24 hores per permetre a un equip tècnic de les forces federals i de la regió del Kurdistan que treballin sobre el terreny», segons un comunicat de la seva oficina de premsa.

Aquesta pausa en les operacions militars es produeix «per veure com es desplegaran les forces iraquianes en totes les zones disputades, així com a Fish Jabur i les cruïlles internacionals, amb la finalitat d'impedir el xoc i el vessament de sang dels fills de la pàtria», agrega la nota.

En resposta al referèndum d'independència celebrat el passat 25 de setembre pel Kurdistan i considerat il·legal per Bagdad, el Govern iraquià va llançar el 16 d'octubre una operació per «imposar la seguretat» a la província de Kirkuk –ja represa per Bagdad– i altres territoris disputats que estaven ocupats per les tropes kurdes des de 2014.

Ahir les milícies iraquianes Multitud Popular, que estan recolzades per Iran, van anunciar l'inici d'una ofensiva militar contra els «peixmergues» en el trifini entre l'Iraq, Síria i Turquia.

L'operació anunciada té com a objectiu «recuperar la localitat de Fish Jabur», situada a la triple frontera, que ara està sota el control de les tropes del president de la regió autònoma del Kurdistan iraquià, Masud Barzani.