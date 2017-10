Arxiven la causa contra el principal sospitós de la desaparició del nen Yeremi el 2007

El Jutjat de Primera Instància número 2 de San Bartolomé de Tirajana va acordar el sobreseïment provisional i l'arxivament de la causa oberta contra el principal sospitós de la desaparició de Yeremi Vargas, Antonio Ortega, en «no existir cap indici» de la seva participació «ni de cap altra persona».

Així ho afirma en un acte el titular del citat jutjat, qui estima que els indicis recopilats fins ara sobre la desaparició del nen, ocorreguda el 10 de març de 2007 en el municipi grancanari de Santa Lucía, «no permeten mantenir un procés penal formal contra el fins ara principal sospitós de la seva desaparició».

Per al magistrat Juan Manuel Herno, «no existeixen en aquest moment mitjans de prova, si més no indiciaris, que d'una manera objectiva i raonable permetin dirigir la causa contra una persona o persones indeterminades», tampoc enfront d'Ortega, afirma la resolució, que es pot recórrer davant l'Audiència de Las Palmas.

Sobre el principal sospitós de la desaparició del menor, el magistrat argumenta que «els motius que inicialment van portar a la seva imputació no deixen de ser meres afirmacions i valoracions subjectives dels membres de l'equip de recerca, ja esgrimides per a la recerca de subjectes en idèntics i similars termes, que, inicialment, van motivar la declaració com investigat».

A més, en l'acte es recorda que aquests indicis «no es van confirmar després de la pràctica de les diligències de recerca oportunes».

Per això, l'instructor conclou en el seu acte que «no existeix cap indici de la participació d'Antonio Ojeda ni de cap altra persona en la desaparició investigada», per aquest motiu hagi d'acordar-se «el sobreseïment provisional i arxivament de la causa».

El magistrat adverteix en el seu escrit que «la Guàrdia Civil ha de complir amb la seva obligació i continuar amb la recerca dels fets fins al seu complet esclariment si fos possible, pel que, si existeix algun dubte, es lliura l'oportuna ordre, després de la seva manifestació en la qual, faltant a la veritat en la narració de múltiples fets, manifesten que no duran a terme diligències de recerca que no siguin les ordenades pel jutge».

L'instructor recalca en aquest acte que la tasca d'investigar delictes i realitzar les cerques oportunes correspon a la Policia Judicial i afegeix que «si els agents encarregats desitgen desistir de tal funció, hauran de comunicar-ho als seus superiors als efectes oportuns, perquè siguin altres agents els qui continuïn amb la recerca dels fets».

En la seva opinió, existeixen aspectes, com l'amenaça rebuda pel pare del menor que, deu anys després, segueix sense aclarir-se i que «ell mateix atribueix a la mare o a algú del seu entorn i aquesta ho nega».