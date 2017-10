La Casa Blanca nega les acusacions d´abús sexual contra Trump

La Casa Blanca va afirmar ahir que totes les dones que han acusat d'assetjament sexual el president dels EUA, Donald Trump, menteixen i que aquesta és la posició oficial sobre aquest tema.

Una periodista va dir durant la roda de premsa de la Casa Blanca a la portaveu de Trump, Sarah Sanders, que «almenys 16 dones» van acusar l'ara president d'assetjament sexual durant el transcurs de la campanya electoral i li va preguntar si la posició oficial és que «totes elles estan mentint».

«Sí, hem estat clars en això des del principi, i el president ha parlat sobre això», va sostenir Sanders abans de passar ràpidament a la següent pregunta.

A mitjans d'aquest mes, Trump va assegurar que és fals que, com va publicar el portal BuzzFeed, hagi de lliurar als tribunals els documents que la seva campanya electoral va generar sobre les dones que el van acusar d'abusos sexuals. D'acord amb BuzzFeed, la Cort Suprema de l'estat de Nova York ha demanat a Trump que lliuri abans del 31 d'octubre tots els documents, incloses fotografies i gravacions, que la seva campanya electoral va generar sobre les dones que el van acusar. La citació és part d'una demanda per difamació interposada contra Trump per Summer Zervos, un exconcursant del seu programa televisiu L'aprenent.

Zervos va ser una de les dones que van acusar d'abusos sexuals a finals de l'any passat el llavors candidat presidencial republicà juntament amb altres. L'esmentada citació reclama també documents sobre el vídeo de 2005, filtrat en plena campanya electoral, en què Trump presumia que podia «agafar pel cony» a les dones simplement perquè era famós.