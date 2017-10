Creix la tensió entre Algèria i el Marroc

L'eterna rivalitat entre Algèria i el Marroc, dos països que tenen les fronteres tancades des de 1994 i les relacions diplomàtiques gairebé congelades, es juga ara a l'escenari de l'Àfrica subsahariana, on tots dos països no amaguen els seus desitjos d'expansió. Aquesta rivalitat va cristal·litzar divendres de la setmana passada en l'enèsim incident diplomàtic entre els dos països, quan el ministre algerià d'Exteriors, Abdelkader Mesahel, va minimitzar en un fòrum d'empresaris la penetració econòmica del Marroc a l'Àfrica negra i va llançar importants acusacions per desqualificar-la.

«Els bancs marroquins, ja ho sabem, es dediquen al blanqueig dels diners de l'haixix, m'ho diuen els caps d'Estat africans (...). I Royal Air Maroc transporta alguna cosa més que passatgers, i tothom ho sap. Nosaltres no som el Marroc, som Algèria», va afirmar Mesahel, paraules que van provocar una nova tempesta.

El Ministeri d'Exteriors marroquí va cridar aquell mateix dia a consultes el seu ambaixador a Alger i va convocar a la nit l'encarregat de negocis algerià davant les «declaracions gravíssimes», que revelen «un nivell d'irresponsabilitat sense precedents en la història de les relacions bilaterals».

La història de desencontres és llarga des de la breu «guerra de les sorres» que van mantenir els dos països el 1963, acabada d'estrenar la independència algeriana, i només en l'últim any hi ha hagut ja tres crides a consultes del representant algerià a Rabat, una d'elles motivada per una picabaralla entre diplomàtics de tots dos països en un lloc tan allunyat com Saint Vincent i les Grenadinas.

El conflicte del Sàhara Occidental és el factor principal de distanciament: Algèria acull els camps de refugiats sahrauís a Tindouf, on es troba el quarter general del Front Polisario, però per a Rabat el Polisario no és més que una «titella» d'Alger i el conflicte perviu únicament per l'afany algerià.

La realitat és que les fronteres terrestres estan tancades des de 1994 per decisió algeriana, que els dos països no intercanvien ni la més mínima informació sobre la lluita antiterrorista (tan sensible per a tots dos) i que les seves ambaixades només estan obertes per desmentir la ruptura total.



L'expansió alauita

Ara és l'expansió africana del Marroc la que sembla indignar Algèria, segons les paraules de Mesahel, que la premsa marroquina atribueix de forma unànime a una raó: el difícil moment econòmic que viu Algèria per la caiguda del preu del petroli i la necessitat de desviar l'atenció apuntant a un enemic exterior.

Per a l'analista Abdallah Boussef, que escriu a Al Masae, Algèria està intentant buscar nous mercats a l'Àfrica per pal·liar així el voluminós dèficit en la balança de pagaments, i a això respon la recent creació per part del seu Ministeri d'Exteriors d'una «direcció de promoció de les exportacions» que explori oportunitats fora dels hidrocarburs. Això explicaria en part la sortida de to de Mesahel, que parlava precisament durant un fòrum d'empresaris on va analitzar les possibilitats que al continent tenen els països àrabs del nord de l'Àfrica.

Durant moltes dècades, Algèria ha jugat a l'Àfrica un paper molt més actiu que el Marroc, principalment polític, ja que ha estat aliat de gairebé tots els moviments anticolonials que han governat durant dècades els diferents països del continent i encara avui és mediador protagonista en els conflictes de Mali o de Líbia.

En contraposició, el Marroc ha optat pel « soft power» i en els últims anys ha adoptat una estratègia africanista a través d'àmbits com l'economia i la religió. Entre 2008 i 2016, les exportacions a l'Àfrica subsahariana van passar del 3,5% del total al 7%, i les inversions marroquines en aquesta regió van sumar 2.200 milions de dirhams (200 milions d'euros), segons les xifres que va oferir el ministre de Finances, Mohamed Busaid, al setmanari Jeune Afrique.

Els àmbits de penetració marroquina passen pels fertilitzants, la indústria farmacèutica, el ciment, la banca i les assegurances, i si abans es focalitzaven a l'Àfrica de l'Oest (francòfona), ara arriben a països com Nigèria, Rwanda i Madagascar.

L'aposta pel «model religiós» també està donant els seus fruits, i són cinc els països (Txad, Nigèria, Guinea, Costa d'Ivori i Mali) que envien als seus imants a formar-se en l'Institut Mohammad VI.

Hi va haver qui va dubtar en un primer moment sobre la solidesa de l'estratègia africana del Marroc més enllà del seu objectiu principal d'expulsar la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) de la Unió Africana, però ara l'estratègia sembla consolidada i tot indica que el Marroc vol jugar a la primera divisió del tauler africà