Morate segueix en silenci i les parts mantenen les peticions al judici

Sergio Morate, acusat de l'assassinat de Marina Okarinska i Laura del Hoyo, van mantenir ahir el seu silenci al final de l'exposició de les conclusions al judici amb jurat que se celebra contra ell a Conca, en el qual acusacions i defensa van ratificar les seves peticions inicials.

Igual que va fer a l'inici de la vista, Morate no va voler ahir fer ús de la paraula, igual que va fer al llarg de tota la setmana durant el desenvolupament del judici.

La seva arribada i sortida de l'Audiència Provincial de Conca van ser més tibants que els últims dies, ja que els familiars de les joves assassinades van arribar fins i tot a colpejar el furgó de la Guàrdia Civil en el qual era traslladat el processat.

A la sortida, Morate va tornar a ser increpat per una trentena de familiars i amics de Laura i Marina, que no van poder contenir les llàgrimes. Megàfon en mà, perquè les seves paraules pogués escoltar-les fins i tot des de dins del furgó de la Benemèrita, les germanes de Laura li van tornar a preguntar: «Què et va fer la meva germana?».

En el judici, les parts van reiterar les seves peticions inicials, de manera que la fiscal del cas, Cristina Moruno, va mantenir la petició que Morate sigui condemnat a 48 anys de presó, com a autor de dos delictes d'assassinat.

La fiscal considera que en la vista ha quedat provat que havia premeditat assassinar la seva exparella Marina Okarinska i que va matar Laura del Hoyo per evitar ser descobert.

Per això, va demanar que sigui condemnat a 25 anys de presó per l'assassinat de Marina, en concórrer les circumstàncies agreujants de parentiu i de cometre el delicte per raons de gènere, i a 23 anys pel de Laura del Hoyo, en aquest cas perquè concorre la circumstància agreujant d'abús d'autoritat.

Al seu torn, l'advocada de l'acusació particular de la família de Marina Okarinska, Marta Bermejo, va demanar que Morate sigui condemnat a 31 anys i tres mesos de presó, ja que va afegir els agreujants de parentiu i de cometre el delicte per raons de gènere.