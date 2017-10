El Govern britànic obre una investigació a un alt càrrec per assetjament sexual

El govern britànic va ordenar ahir obrir una investigació a Mark Garnier, secretari d'Estat de Comerç Internacional, després que una antiga secretària de Garnier declarés ahir al diari The Mail on Sunday que l'alt càrrec li va ordenar comprar joguines sexuals i li va dirigir expressions obscenes. Garnier va admetre les acusacions encara que va denegar que els seus actes poguessin titllar-se «d'assetjament sexual».

La primera ministra britànica, Theresa May, es dirigirà al president de la Cambra dels comuns per abordar estratègies per tal de modificar la «cultura» a Westminster sobre comportaments sexuals. El divendres, un portaveu de Downing Street va expressar la preocupació de l'Executiu per les informacions que apunten al fet que treballadores del Parlament han elaborat un grup de WhatsApp on parlen de suposats abusos sexuals comesos per polítics.