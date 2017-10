Jean-Marie Le Pen: 'Espanya, una, gran i lliure'

El fundador i membre d´honor del Front Nacional, Jean-Marie Le Pen, ha fet servir aquest dilluns un lema franquista per posicionar-se en contra de la independència de Catalunya. "Espanya, una, gran i lliure", ha dit el polític d´ultradreta francès a través d´una piulada a Twitter. Jean-Marie Le Pen, que actualment és diputat no adscrit al Parlament Europeu, representa el sector més dur del Front Nacional, actualment presidit per Marine Le Pen.





España, Una, Grande, Libre ! — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 30 de octubre de 2017

L´eurodiputat del PDeCat, Ramon Tremosa, ha respost al comentari del fundador del Front Nacional i ha ironitzat amb els "suports internacionals" que rep l´Estat.Per la seva banda, la líder del partit va dir ahir en una entrevista a BFM TV que "la Unió Europea és hipòcrita en l´afer català" perquè "afavoreix aquest tipus de separatismes"