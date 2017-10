Ordenen la detenció de l'antic cap de la campanya electoral de Donald Trump

Paul Manafort, excap de campanya de l'ara president Donald Trump, i el seu exsoci Rick Gates s'enfronten al càrrec de "conspiració contra Estats Units", entre d'altres, en la investigació de la suposada ingerència russa en les eleccions de 2016, segons l'escrit d'acusació divulgat avui.

Els 12 càrrecs contra tots dos, que es van lliurar avui a l'FBI, van ser aprovats per un gran jurat federal a Washington divendres passat.

Aquests són els primers càrrecs dins de la investigació encapçalada pel fiscal especial Robert Mueller sobre la suposada ingerència russa en les eleccions de l'any passat als EUA i els possibles contactes entre Moscou i l'equip de Trump.

L'escrit d'acusació fet públic avui detalla que els càrrecs contra Manafort i Gates inclouen "conspiració contra Estats Units" i "conspiració per blanquejar diners", així com realitzar "declaracions falses i enganyoses" i no presentar informació financera i de comptes bancaris a l'estranger.

A primera hora del dia es va veure a Manafort abandonar la seva casa als afores de Washington i poc després les càmeres captaven la seva arribada a la seu de l'FBI.

Segons els mitjans nord-americans, Gates també es va lliurar a les autoritats.

Manafort, antic cap de campanya de Trump, estava des de fa temps en la mira de les autoritats i el juliol passat l'FBI va efectuar una batuda a casa seva.

Abans de dirigir la campanya electoral de Trump durant uns mesos, Manafort va treballar per a un multimilionari amb la finalitat de beneficiar al Govern del president rus, Vladímir Putin, i també va fer negocis irregulars amb prorrusos a Ucraïna, segons els investigadors.

Trump no ha fet cap comentari sobre els càrrecs contra Manafort i Gates, que suposen un gran pas en la investigació de la trama russa.

Durant tot el cap de setmana, Trump va tornar a qualificar a Twitter de "caça de bruixes" la investigació de Mueller sobre els seus suposats llaços amb Rússia i va demanar que es "faci alguna cosa" contra les irregularitats que, segons ell, ha comès la seva rival demòcrata en les eleccions de 2016, Hillary Clinton.

La investigació de Mueller també cobreix les finances i negocis familiars del president, i busca determinar si Trump va incórrer en obstrucció de la justícia quan va acomiadar al maig al llavors director de l'FBI James Comey, qui liderava les perquisicions del cas rus.

Des de fa temps, però amb especial força aquesta última setmana, Trump ha promogut la idea que va ser Clinton qui va incórrer en irregularitats, algunes d'elles relacionades amb Rússia.

En aquesta campanya l'ha ajudat la revelació que el Partit Demòcrata i la campanya de Clinton van finançar l'any passat una investigació privada per trobar informació que relacionés a Trump amb Rússia, la qual cosa va resultar en un dossier ple de sòrdids detalls no corroborats sobre l'ara president.