Trump promet fer públics «tots» els documents sobre l'assassinat de Kennedy

El president nord-americà, Donald Trump, va prometre ahir publicar «tots» els documents que encara manté inèdits el seu Govern sobre l'assassinat de John F. Kennedy en 1963, per garantir «la transparència» i «acabar» amb qualsevol teoria de la conspiració sobre el succés. «Després d'una estricta consulta amb el general (i cap de gabinet de la Casa Blanca, John) Kelly, la CIA i altres Agències, publicaré TOTS els #ArxiusdeJFK exceptuant els noms i adreces de qualsevol persona esmentada que encara estigui viva», va tuitejar Trump.«Faig això per raons de divulgació completa, transparència i per acabar amb totes i cadascuna de les teories de la conspiració» sobre qui va matar a Kennedy, va agregar.

Trump ja havia publicat a Twitter aquest divendres una imatge amb el mateix text que va incloure ahir en els seus missatges de Twitter, però sembla que volia augmentar la repercussió del seu anunci amb nous tuits en el seu format habitual. Dijous passat Trump va autoritzar que ahir els Arxius Nacionals divulguessin 2.891 documents fins llavors inèdits sobre la fita històrica, però va decidir retenir-ne alguns d'ells a causa del que algunes fonts oficials van descriure com a pressions de la CIA i de l' FBI.

«No tinc cap altra opció, avui [ahir per al lector], que acceptar aquestes censures en lloc de permetre un dany potencialment irreversible per la seguretat de la nostra nació», va afirmar Trump en un memoràndum el dijous. No obstant això, el president ha donat sis mesos a les seves agències -fins al 26 d'abril de 2018- perquè revisin les raons per les quals han decidit mantenir ocults certs documents i minimitzin els extractes censurats per publicar-los al més aviat possible.

Trump ha coquetejat des de fa anys amb teories de la conspiració: va ser ell qui va especular que l'expresident Barack Obama podia no haver nascut als Estats Units, i durant les primàries republicanes de 2016 va arribar a suggerir que el pare del senador Ted Cruz va tenir alguna cosa a veure amb Oswald. Per això, el mandatari no es va quedar satisfet amb la insistència de les seves agències a mantenir alguns materials secrets, i va decidir donar-los més temps per revisar-los amb la idea de publicar més documents, encara que la Casa Blanca no ha donat un termini de temps clar per a la propera divulgació.



Càrrega contra Mueller

El president d'EUA, Donald Trump, va aprofitar per carregar a través de Twitter contra el fiscal especial Robert Mueller, a qui va acusar de fer una «caça de bruixes» sobre seva la recerca sobre els seus llaços amb Rússia. Trump va demanar que es «faci alguna cosa» contra les irregularitats que, segons ell, va cometre la seva rival a les eleccions de 2016, Hillary Clinton.

Mueller investiga els possibles llaços entre Rússia i la campanya de Trump, però també cobreix les finances i negocis familiars del president, que busca determinar si va incórrer en obstrucció de la justícia quan Trump va acomiadar el maig a Comey, que liderava la recerca russa des de 2015.