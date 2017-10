Almenys 36 diputats britànics, relacionats amb assetjament sexual

La primera ministra britànica, Theresa May, va demanar al president de la Cambra dels Comuns, John Berkow, que passi a l'acció per prevenir la «conducta sexual inapropiada» a Westminster. «No podem tolerar més temps aquesta situació», va escriure personalment May al màxim responsable del Parlament britànic, alhora que un informe intern elaborat pel Partit Conservador implica almenys 36 diputats tories en episodis d'assetjament sexual, abús verbal i tocaments. Almenys tres alts funcionaris del Govern estan relacionats amb l'escàndol sexual arran de la campanya «#MeToo», que està removent els fonaments de Westminster.

El primer cas notori ha estat el de Mark Garnier, 54 anys i pare de tres fills, que treballa al ministeri del Brexit. Garnier va arribar a demanar a la seva secretària, Caroline Edmond, que li comprés dues joguines sexuals (la pròpia Edmond va revelar que el seu cap li deia freqüentment «pits dolços»).

Stephen Crabb, de 43 anys, exsecretari d'Estat de Treball i Pensions i excandidat a líder conservador, va confessar haver intercanviat missatges sexuals amb una becària de 19 anys. Crabb, casat i amb dos fills, ferm defensor dels valors cristians, es va veure obligat a dimitir per un escàndol anterior de «sexting» durant la campanya del referèndum de la UE. Un altre alt funcionari, no identificat, està a la «llista negra» per haver-se insinuat sexualment a la seva secretària dient-li: «Vine i nota la longitud del meu penis».

La periodista Jane Merrick va admetre haver estat assetjada per un altre diputat tory, que li va posar les mans als malucs al mateix temps que li deia «Déu meu, com estimo aquestes pits!».