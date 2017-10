Bloquegen el veto als soldats transgènere

Una jutge federal del Districte de Columbia va bloquejar part de la normativa proposada pel Govern de Donald Trump per vetar la presència de militars transsexuals a les Forces Armades dels Estats Units, que hauria d'entrar en vigor a principis del proper any. La magistrada Colleen Kollar-Kotelly es va pronunciar sobre la demanda presentada per soldats transgènere en actiu contra el veto per considerar-lo inconstitucional.