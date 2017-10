Correa assegura que col·laborarà amb la Justícia en propers judicis

L'advocat Juan Carlos Navarro va demanar al tribunal que jutja el cas Gürtel atenuar la pena al presumpte cap de la trama, Francisco Correa, en haver confessat fets rellevants i pel seu penediment, i va avançar que seguirà col·laborant en propers judicis. L'Audiència Nacional va iniciar la fase d'informes finals de les defenses, amb la intervenció, entre d'altres, de l'advocat de Correa, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana 125 anys de presó, la màxima pena respecte qualsevol dels 37 acusats, entre els quals es hi ha també Luis Bárcenas, per a qui sol·licita 39 anys de presó. El lletrat va mostrar la intenció del seu client de reparar el dany causat i seguir col·laborant en les investigacions; va dir que donat que té tots els seus diners bloquejats es podrien substituir les multes per treballs i que el tribunal ha de valorar que «és impossible» que pugui tornar a delinquir.