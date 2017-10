Detenen un home a Madrid per la seva integració a l´Estat Islàmic

La Policia Nacional va detenir diumenge a la nit a Madrid un home de nacionalitat marroquina per la seva suposada integració a l'Estat Islàmic i que utilitzava una xarxa de cases ocupades per evitar la seva localització per les forces de seguretat. Es tracta d'Abdeloyuahid Bourass, de 34 anys, nascut a Tetuan (Marroc), que va ser arrestat per ordre del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, que investiga la creixent radicalització del detingut.

Els investigadors van constatar el desarrelament social de l'arrestat, i prova d'això és que utilitzava una xarxa de cases ocupades per evitar la seva localització.

«Hem de fer la guerra», «Nosaltres morirem com a màrtirs» i «Nosaltres hem nascut a la guerra i som guerrers. Hi ha una Síria allà i una altra aquí. La sang es vessa allà i aquí també», són algunes de les expressions que el detingut feia servir de manera recurrent.

La Policia va arrestar-lo no només per la seva potencial perillositat sinó davant les mesures d'autoprotecció i seguretat que adoptava, com ara canviar de manera periòdica de domicili, canvi de telèfons, comunicacions i connexions a internet a través de locutoris, a més de per la possibilitat que portés a terme les seves amenaces.

Des del 26 de juny del 2015, data en què el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, les forces i cossos de Seguretat han detingut 206 terroristes gihadistes a operacions realitzades a Espanya i a l'exterior.