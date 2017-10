L'excap de campanya de Trump, en arrest domiciliari pels seus contactes amb Rússia

Una jutge dels Estats Units va ordenar la reclusió en règim d'arrest domiciliari per a Paul Manafort, qui va ser cap de campanya de l'actual president, Donald Trump, i a qui se li fixarà una fiança de deu milions de dòlars si infringeix les condicions de la seva reclusió. La magistrada va retirar el passaport a Manafort, una de les figures centrals en la investigació per la suposada ingerència russa a les eleccions presidencials de 2016, i va determinar que l'acusat només podrà sortir del seu habitatge per comparèixer davant la cort, reunir-se amb el seu advocat i acudir a cites mèdiques o activitats religioses.

Rick Gates, exsoci de Manafort, també haurà de romandre sota arrest domiciliari i, si infringeix les condicions de detenció, haurà de dipositar una fiança de cinc milions de dòlars, segons va fixar la jutgessa Deborah A. Robinson durant una audiència en la Cort del Districte de Columbia. Com Manafort, Gates va haver de lliurar el seu passaport i prometre que no en tramitarà un de nou mentre duri el procés judicial.

Després de formular aquestes restriccions, a petició de la jutge Robinson, els dos homes van haver de posar-se dempeus, aixecar la mà dreta i jurar que respectarien les condicions de reclusió i que comprenien que, si les incomplien, haurien de pagar la fiança milionària.

A l'inici de la vista, per mitjà dels seus advocats, tant Manafort com Gates es van declarar no culpables dels 12 càrrecs presentats en contra dins de la investigació de la trama russa i, entre els quals destaquen els delictes de conspiració contra els Estats Units i rentat de diners. Els càrrecs pels que van respondre Manafort i Gates es van fer públics ahir i van ser aprovats per un gran jurat federal a Washington el passat divendres.

Aquests són els primers càrrecs presentats dins de la investigació encapçalada pel fiscal especial Robert Mueller sobre la suposada ingerència russa a les eleccions de l'any passat als Estats Units i els possibles contactes entre Moscou i l'equip de campanya de Trump.

Els advocats del Govern creuen que Manafort i Gates poden escapolir-se davant la gravetat dels càrrecs i van demanar a la magistrada que els posi sota règim d'arrest domiciliari, a més del dipòsit de fiances de 10 milions de dòlars i cinc milions, respectivament. Alhora que es coneixien els càrrecs contra Manafort i Gates, l'oficina de Mueller va publicar també l'acord de culpabilitat de George Papadopoulos per mentir sobre els seus contactes amb persones amb vincles amb el Govern rus.

Al seu compte de Twitter, Trump va assegurar que els càrrecs contra el seu excap de campanya es refereixen «a anys enrere», tot rebutjant de nou estar involucrat en «cap conspiració» amb Rússia.



Sense referències a conspiració

La veritat és que en l'escrit d'imputació de 31 pàgines contra Manafort i Gates no hi ha cap esment a una suposada «conspiració» entre l'equip del magnat i Rússia, sinó que els càrrecs estan relacionats amb els amplis llaços financers que tots dos van mantenir amb líders prorussos a Ucraïna.

Manafort es va unir a la campanya de Trump al març de 2016 i la va dirigir entre maig i agost, quan va haver de dimitir després de descobrir-se que havia rebut 12,7 milions de dòlars per assessorar l'exprimer ministre prorús d'Ucraïna Víktor Ianukóvitx. En el cas de Gates, considerat el protegit de Manafort, aquest va seguir vinculat a la campanya i, després de les eleccions, va estar involucrat en l'organització dels actes del traspàs de la presidència a Trump juntament amb Tom Barrack, conegut amic i assessor del magnat.