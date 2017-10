L'exmarit de Juana Rivas no li entrega els nens tot i tenir permís judicial a Itàlia

L'italià Francesco Arcuri no va portar els seus dos fills al lloc en el qual havia de recollir-los Juana Rivas, que disposava d'un permís judicial per estar amb ells a Itàlia fins a l'1 de novembre. Rivas es troba a Cagliari, capital de Sardenya, on avui ha estat citada al costat d'Arcuri per comparèixer en un jutjat civil que celebrarà una vista sobre la custòdia dels seus dos fills menors, que actualment viuen a l'illa de Carloforte, al sud de Sardenya, des que el seu pare els va portar des d'Espanya a finals d'agost. La mare gaudia d'una autorització judicial, que havia estat sol·licitada per la seva lletrada a Itàlia, María Eugenia Álvarez, per poder estar amb els seus dos fills, de 11 i 3 anys, des d'ahir i fins a demà, però Arcuri no va portar els menors a l'hora i al lloc convinguts.

Els advocats de Rivas, el lletrat que l'acompanya des d'Espanya, Juan Manuel Pérez García, i la seva advocada a Itàlia, estudien la possibilitat d'interposar una denúncia davant de la policia italiana. Rivas va arribar a Càller i es va dirigir a l'hotel en el qual s'allotja aquests dies per esperar el lliurament dels seus fills. Veient que les hores passaven i que Arcuri no apareixia amb els menors, l'advocada va enviar un escrit als lletrats del pare.