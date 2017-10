Els líders de Manos Limpias i Ausbanc, processats per extorsió

El jutge Santiago Pedraz ha processat 14 persones, entre elles els líders d'Ausbanc i Manos Limpias, Luis Pineda i Miguel Bernad, així com l'advocada Virginia López Negrete, per la suposada trama d'extorsió a canvi de retirar acusacions, inclosa la de la infanta Cristina en el cas Nóos. En un acte de transformació en procediment abreujat (l'equivalent al processament i previ a l'obertura de judici), el magistrat imputa a aquestes 14 persones delictes d'estafa, extorsió, amenaces, administració deslleial, frau en les subvencions i pertinença a organització criminal.

Entre les suposades extorsions que s'investiguen en el cas, el jutge inclou l'«estratègia» de Pineda per «intentar negociar la retirada de l'acusació de la Infanta» en el cas Nóos per part de Manos Limpias, a canvi d'un acord que els beneficiés econòmicament, en concret entre 2 i 3 milions d'euros.

De fet, una de les processades en la causa és Virginia López Negrete, l'advocada que va representar Manos Limpias en el judici de Nóos i que va provocar que la Infanta segués a la banqueta dels acusats, ja que aquesta acusació va ser l'única que va presentar càrrecs contra ella.

Pedraz assegura que Pineda va liderar una organització criminal per sostreure diners utilitzant la «cobertura de defensa dels consumidors» que li donava Ausbanc i es dedicava a coaccionar entitats bancàries i empreses amb amenaces d'acusacions judicials de Manos Limpias o de fer mala publicitat d'elles.

Així, va usar i també va finançar el pseudosindicat liderat per Miguel Bernad «per reforçar aquesta coacció» i llançar amenaces de querelles contra les entitats coaccionades o promeses de retirada d'aquestes acusacions, com va passar amb el cas Nóos. Comptava per a això «amb el suport i el beneplàcit» de Bernad, assegura el jutge, a qui «en certa manera, controlava i manejava de la forma que volia».