El pas de la tempesta «Herwart» per Txèquia deixa almenys tres morts

El pas de la tempesta Herwart per la República Txeca i Àustria ha deixat almenys tres morts, centenars de milers de llars sense llum, un tràfic parcialment col·lapsat i danys materials encara sense quantificar. Sobretot el fort vent, amb ràfegues de fins a 180 quilòmetres per hora als dos països, va causar estralls durant tota la jornada de diumenge. A la República Txeca dues persones van morir diumenge després caure'ls un arbre a sobre. Una tercera persona, que havia resultat ferida per la mateixa causa, va perdre la vida ahir a l'hospital.

El nombre de llars que va quedar sense electricitat en aquest país va arribar diumenge al mig milió, de les quals unes 100.000 seguien sense llum ahir al matí, va informar a la seva pàgina web l'empresa energètica CEZ, que ha decretat l'estat de calamitat a set regions, similar a l'alerta de la distribuïdora d'electricitat E.ON «Actualment, tenim estat de calamitat a tota la xarxa de distribució. La situació més greu és a les províncies de Cesky Krumlov, Jindrichuv Hradec, Pelhrimov i Zdar nad Sazavou. Els treballs poden estendre's durant diversos dies», va explicar E.ON al seu web.

El transport ferroviari continuava ahir al matí tallat en més de vint connexions regionals, la majoria zones muntanyoses de tota la geografia txeca, segons el portaveu de l'empresa estatal de Trens, Petr Stahlavsky. Les localitats txeques més afectades van ser Liberec, al nord, així com el sud de Bohèmia i la regió interior de Vysocina.

A Àustria, Herwart va causar talls d'electricitat, problemes de trànsit i danys materials encara per quantificar. Abans que la situació comencés a calmar-se diumenge a la nit, van ser necessàries durant tota la jornada milers d'intervencions dels bombers, principalment per retirar arbres caiguts als carrers i carreteres o sobre la línia elèctrica. Les fortes ràfegues de vent, que van arribar a pics de 180 quilòmetres per hora a l'alta muntanya i a 140 a les zones més baixes, van provocar diversos accidents de trànsit amb ferits, un d'ells greu. De moment, no s'han registrat víctimes mortals a Àustria.