El PNB afirma que no hi ha condicions per negociar els Pressupostos amb el PP

El PNB considera que les condicions per dialogar amb el PP han empitjorat «moltíssim» per l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i actualment no es donen «en absolut» les circumstàncies ni tan solts per obrir una negociació amb els «populars». Segons van informar fonts de la direcció del PNB, el «panorama» per a una negociació pressupostària, lluny d'haver millorat en els últims dies, ha empitjorat «moltíssim» amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la destitució del Govern de la Generalitat i la «liquidació» del Parlament.

Per això, el PNB considera que no es donen «en absolut» les condicions per obrir una negociació «amb Madrid» i «menys encara quan persones com Pablo Casado ens amenacen amb el 155 si no ens portem bé». «Més clar no ho podem dir», van assenyalar les fonts de la direcció nacionalista.

Segons el PNB, l'«atenció» del Govern per a una negociació pressupostària hauria de situar-se sobre el PSOE i no sobre els nacionalistes bascos. «Si el PSOE ha donat suport al PP en la decisió més greu que s'ha adoptat a Espanya des del cop d'Estat del 23-F, si s'han posat d'acord en el més gros, com no van s'han de posar d'acord en alguna cosa que no és irrellevant però sí molt menys transcendent que el 155?», es va preguntar el PNB.

Per al partit presidit per Andoni Ortuzar, si el «patriotisme» del PSOE «serveix per donar suport al 155, per què no hauria de servir per als Pressupostos Generals de l'Estat?».