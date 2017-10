El president kenià, reelegit amb el 98,26 per cent dels vots

Uhuru Kenyatta va ser reelegit president de Kènia després d'aconseguir el 98,26% dels vots en la repetició de les eleccions presidencials del passat dijous, marcades pel boicot de l'oposició, que va demanar als seus seguidors que no votessin per una suposada falta de garanties democràtiques. La seva crida va motivar que la participació caigués prop de 41 punts -del 79,5% al 38,9%- respecte la votació del passat 8 d'agost, que va ser invalidada pel Tribunal Suprem després de detectar nombroses irregularitats en el recompte.

A més, 1,6 milions de votants de quatre comtats de l'oest no van poder exercir el seu dret per la suspensió de la votació als seus col·legis davant els violents enfrontaments que hi va haver.