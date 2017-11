Almenys 8 morts i una dotzena de ferits en un atropellament múltiple al centre de Nova York

Un atropellament múltiple a la ciutat de Nova York va causar almenys vuit morts i una dotzena de ferits, una acció que les autoritats de Nova York van qualificar de «covard acte de terrorisme». L'agressor va ser identificat com a Sayfullo Saipov, resident a l'estat de Florida, i a l'hora de tancar aquesta edició les autoritats només havien confirmat que l'atacant, de 29 anys, que va rebre un o diversos trets a l'abdomen, havia estat traslladat a un hospital.

Pel que sembla, després de sortir del vehicle amb el qual va cometre l'atropellament múltiple, l'agressor portava a les mans una pistola de perdigons i una altra de boles de pintura. Els fets es van registrar al sud-oest de l'illa de Manhattan quan un home va atropellar amb el seu vehicle diverses persones que es trobaven al lloc, algunes d'elles en un carril per a bicicletes prop de la riba del riu Hudson. La camioneta va acabar impactant contra un autobús escolar, ferint dos adults i dos nens. A continuació, el sospitós va sortir a peu i va ser abatut per un agent de policia.

En una roda de premsa per aportar informació oficial, amb dades encara preliminars, l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, va qualificar els fets d'«horrible tragèdia». Es va tractar d'un «covard acte de terrorisme» que va matar vuit «innocents», va afegir l'alcalde, que estava acompanyat del governador de Nova York, Andrew Cuomo, i del cap de Policia, James O'Neill. Segons Cuomo, l'atemptat va ser comès per una sola persona i no hi ha proves que sigui part d'una trama més àmplia. Malgrat això, i com a precaució, es va ampliar la presència policial a punts clau de la ciutat, inclosos aeroports i túnels, va explicar.

Les autoritats van indicar que l'atac va seguir el «modus operandi» d'altres similars registrats en els últims anys en diverses ciutats del món. L'alcalde i el governador van instar els ciutadans a mantenir-se «vigilants», començant amb les celebracions de Halloween de la nit, però van destacar la importància de mantenir la normalitat. «Aquest ha estat un covard acte de terrorisme. Buscava trencar el nostre esperit, però els novaiorquesos són resistents», va insistir.

La investigació sobre els fets -a la qual es va sumar l'FBI- està encara en un primer estadi, però les autoritats tractaven l'incident com un acte de terrorisme. Segons alguns oficials consultats per la cadena NBC i diversos testimonis, el sospitós va cridar «Al·là és gran» durant l'incident.



Vehicle llogat

Entre les seves pertinences van trobar el seu carnet de conduir de Florida i es creu que va llogar el vehicle fora de la ciutat. Les càmeres de vigilància del carrer West van permetre veure com el sospitós va caminar entre els cotxes abans que la policia obrís foc contra ell.

Entre un fort desplegament policial, les forces de l'ordre van ocupar l'àrea compresa entre el carrer Chamber i el carrer West, que es troba molt a prop de l'institut Stuyvesant.

Amb els primers detalls, els veïns de Manhattan van recordar immediatament un altre tràgic incident, l'atropellament a Times Square que va tenir lloc el passat mes de maig, que va causar una víctima mortal i diversos ferits i que no va estar relacionat amb el terrorisme.