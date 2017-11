Un atracador es treu la vida després d´intentar robar en un banc a Astúries

Un atracador es va treure la vida després de protagonitzar un robatori amb ostatges en una sucursal bancària de Cangas de Onís i intentar fugir en un tiroteig en el qual va resultar ferit un agent de la Guàrdia Civil, i en què va ser arrestat un segon assaltant. Els fets es van produir poc després de les nou del matí en una sucursal bancària de Liberbank en ple centre de la ciutat.

Va ser una dona que es disposava a entrar a la sucursal darrere dels atracadors la que va donar l'avís al 112 en adonar-se de la situació. Els dos atracadors, que havien sortit fa poc de la presó i comptaven amb antecedents per robatoris amb intimidació, van intentar abandonar l'oficina bancària quan a l'exterior ja esperaven diversos agents, contra els quals van començar a disparar. Un dels agents va rebre un tret en un braç i va haver de ser traslladat a l'Hospital d'Arriondas, encara que es troba fora de perill.

Els guàrdies civils van respondre amb trets i van aconseguir detenir un d'ells, mentre que l'altre va tornar a l'interior de la sucursal, on es va atrinxerar amb tres ostatges, dues treballadores i un client. Els agents li van facilitar un telèfon mòbil per posar-lo en contacte amb un negociador que el va convèncer que deixés el llibertat els tres ostatges, però després es va disparar un tret que, en un primer moment el va deixar en estat crític i que finalment li va provocar la mort.

L'atracament va generar una gran alarma entre els veïns de la zona, alguns dels quals es van despertar amb el so dels trets. Una de les testimonis, una clienta d'una cafeteria situada just davant de la sucursal, va relatar que els dos atracadors van sortir de l'oficina bancària i un d'ells va començar a disparar contra els agents, i que un dels trets va impactar a la façana del local. Davant la situació de tensió, la Guàrdia Civil va mantenir durant diverses hores un ampli cordó de seguretat per evitar que s'acostessin curiosos.