El Brexit podria provocar la pèrdua de 75.000 llocs de treball al sector financer

El Banc d'Anglaterra considera que uns 75.000 llocs de treball al sector dels serveis financers britànics podrien perdre's després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). Els directius del banc emissor anglès treballen sobre aquesta xifra com a part d'un «escenari raonable» del que podria passar, especialment si no hi ha un acord en matèria financera entre la UE i el Regne Unit una vegada que aquest país es retiri del bloc al març de 2019.

La quantitat de llocs de treball que poden eliminar-se, però, dependrà de la relació comercial que tingui Londres amb la UE una vegada que el Regne Unit estigui fora de la Unió.

El banc anglès ha demanat a institucions financeres i entitats bancàries que facilitin els seus plans de contingència en cas que el Regne Unit acabi regint-se amb la Unió Europea en matèria comercial sota les regles de l'Organització Mundial de Comerç (OMC).

En un escenari així, els bancs que tenen la seu al Regne Unit perdran els seus drets especials per operar a tota la UE, de manera que molts llocs de treball passarien de Londres a altres capitals europees.

La BBC fa l'estimació sobre els llocs de treball que poden suprimir-se tenint en compte estudis realitzats per experts, que apunten a l'eliminació d'uns 75.000 en els propers entre tres i cinc anys, ja sigui treballs directament relacionats amb els serveis financers o també els associats, com els relatius a assumptes legals.