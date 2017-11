Localitzen una dona en coma lligada de mans i emmordassada a Guipúscoa

Una dona va ser localitzada malferida, lligada de mans i emmordassada en un talús que flanqueja la variant de la localitat guipuscoana d'Irun, després de la qual cosa va ser immediatament traslladada a un centre sanitari en estat de coma. El departament basc de Seguretat va confirmar que la dona va ser trobada cap a dos quarts d'onze del matí en una zona de vegetació que cobreix el talús annex a la carretera GI-636, que està situada a la variant d'Irun. La víctima va haver de ser rescatada per una unitat de bombers perquè es trobava en una zona de molt difícil accés, entre esbarzers i arbustos, segons van assenyalar els bombers de Guipúscoa en un comunicat.

La dona estava emmordassada i lligada de mans, segons va informat el Departament de Seguretat, que no va oferir més detalls sobre el tipus de ferides que pateix. L'Ertzaintza ha obert una investigació per aclarir els fets i no ha ofert cap dada sobre la identitat de la dona, tot i que algunes fonts van explicar que podria tenir 24 anys. Un cop rescatada, una ambulància medicalitzada va traslladar la víctima fins a l'hospital Donostia, on va quedar ingressada en estat de coma, sense que hi hagués més dades sobre la seva evolució.