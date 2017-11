Macron signa una llei antiterrorista que permetrà aixecar l'estat d'emergència

El president francès, Emmanuel Macron, va signar una nova llei antiterrorista que entrarà en vigor a partir d'avui i, en donar caràcter permanent a diverses mesures de seguretat excepcionals, permet aixecar l'estat d'emergència aplicat de forma ininterrompuda durant gairebé dos anys. En un breu acte de rúbrica davant de les càmeres, Macron va dir que d'aquí a dos anys s'avaluarà aquesta nova llei, adoptada per una àmplia majoria del Parlament, on la van avalar 415 dels 577 diputats i 242 dels 348 senadors. El portaveu del Govern, Christophe Castaner, va assenyalar que amb el nou dispositiu promogut pel cap de l'Estat es vol posar fi a l'estat d'emergència que va ser activat immediatament després dels atacs gihadistes perpetrats el 13 de novembre de 2015 a París, que és «una eina eminentment temporal per a circumstàncies excepcionals».