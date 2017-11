Obren una investigació penal sobre l'«escrache» a Oltra

La Fiscalia Provincial de València ha obert diligències d'investigació penal per l' escrache que va patir la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al seu domicili el passat dia 18 per part d'una vintena de persones, entre elles el líder a València del partit ultradretà España 2000. Aquesta investigació s'ha obert arran de la denúncia interposada per l'Advocacia de la Generalitat el 20 d'octubre per aclarir si els fets podrien constituir un delicte d'assetjament, d'odi o de desordre públic.

La nit del passat 18 d'octubre un grup de persones encaputxades i amb caretes de la pel·lícula Scream es va concentrar davant del domicili de la vicepresidenta i va desplegar una gran bandera espanyola amb el lema «Visca la unitat d'Espanya».

Mitjançant un altaveu portàtil, van emetre diverses consignes i van fer sonar un pasdoble seguit de l'himne d'Espanya, mentre gravaven «cap a l'interior del domicili familiar». La denúncia reflecteix que es van fer comentaris com: «Estem a casa de la nostra amiga Oltra de Compromís, hem vingut a posar-li una mica de música espanyola, per dir-li que estem a Espanya i a la Comunitat Valenciana».

L'Advocacia de la Generalitat exposa que aquests fets van produir «una evident intimidació i neguit» tant a la vicepresidenta com als seus fills, que en aquells moments es trobaven al domicili familiar, amb la «consegüent alteració de la seva convivència davant l'assetjament produït».

Així mateix, s'exposa que és «un fet notori» que actuacions similars es van produir a la festivitat del 9 d'Octubre a la ciutat de València, protagonitzades per grups extremistes que suposen «un altercat de la pau social».