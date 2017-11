Dimiteix el ministre de Defensa britànic per grapejar una periodista

El ministre de Defensa britànic, Michael Fallon, va dimitir després d'admetre aquesta setmana una acusació de conducta inapropiada cap a una periodista. El ministre va demanar disculpes dilluns per haver posat una mà sobre el genoll de la periodista Julia Hartley-Brewer durant un sopar el 2002. El president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, va demanar aquesta setmana mesures als partits polítics contra l'assetjament sexual després de revelar-se que treballadores del Parlament han elaborat una llista amb acusacions contra polítics i diputats.

Per part seva, la primera ministra britànica, Theresa May, va demanar que s'obri una investigació per tal d'aclarir si el seu número dos, Damian Green, va assetjar sexualment una activista fa dos anys. La mesura adoptada per la cap de l'Executiu arriba després que Kate Maltby, de 31 anys, i tres dècades menor que Green, de 61, revelés al diari The Times que aquest polític li va tocar «fugaçment» un genoll durant una reunió en un pub de Londres el 2015. L'activista va relatar que, un any després, Green li va enviar un «suggerent» missatge telefònic després que l'esmentat diari publiqués una imatge d'ella vestint una cotilla. Per la seva banda, Green va titllar d'«incerta i profundament perjudicial» qualsevol acusació contra ell per suposat assetjament sexual a Maltby.

L'activista va revelar que havia acudit a Green, un vell amic dels seus pares, per buscar consell després de començar a implicar-se en les causes dels conservadors britànics. Quan van quedar per veure's en un pub del barri de Waterloo, el polític, segons la versió de Maltby, li va tocar «fugaçment» el genoll.