Dos policies ferits per un gihadista a Tunísia

Almenys dos policies tunisians van resultar ferits, un d'ells de gravetat, després de ser atacats amb un ganivet per un presumpte gihadista prop del Parlament a la capital del país. L'atacant és un home de 26 anys identificat com Ziad Gharbi, la germana del qual treballava com a assessora a l'administració del Parlament tunisià, a l'est de la ciutat. Un tercer policia va aconseguir detenir l'atacant, que es trobava sota la vigilància dels serveis d'Intel·ligència.