Enxampen un motorista conduint a 251 quilòmetres per hora a Navarra

La Policia Foral va imputar un delicte contra la seguretat viària a un motorista que circulava a 251 quilòmetres per hora per l'Autovia de l'Ebre (A-68), al seu pas per la localitat navarresa de Buñuel. Es tracta d'un veí de Cortes de 36 anys, amb nombrosos antecedents, i que va ser localitzat per una altra patrulla del cos autonòmic a Tudela. A l'imputat li consten diverses denúncies per proves positives de drogues quan conduïa i properament ha de comparèixer en un jutjat de guàrdia de la capital. Així mateix, i en un altre control de velocitat que es realitzava a l'AP-15 (Autopista de Navarra), va ser interceptat un conductor de nacionalitat belga per circular a 221 quilòmetres per hora a l'altura d'Olite. Va ser detectat pel radar adscrit a la comissaria de Pamplona i en ser persona estrangera va ser detingut i traslladat a Tafalla per a la seva posada a disposició judicial.