Mor un home en ser apunyalat per un agressor encaputxat en un bar a Navarra

Un home de 37 anys, d'origen romanès, va morir de matinada després de ser apunyalat dimarts a la nit per un home sense identificar, al qual busca la policia, quan la víctima es trobava en un bar de Burlada (Navarra). Els fets van tenir lloc en un bar on la víctima es trobava amb una dona quan un home, encaputxat i amb guants, es va acostar a la víctima i el va apunyalar al pit. L'agressor, que no ha estat detingut i al qual la Policia foral busca, va fugir ràpidament del lloc mentre que la víctima era atesa al bar pels serveis mèdics que van acudir immediatament, que li van realitzar durant mitja hora maniobres amb les quals van aconseguir recuperar-lo de l'aturada cardiorespiratòria que patia. Va ser llavors quan el van traslladar en ambulància al Complex Hospitalari de Navarra, encara que les greus ferides patides li van causar la mort hores després.