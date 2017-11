Una de cada tres presons espanyoles no disposa de servei jurídic d'orientació

Un de cada tres centres penitenciaris a Espanya, el 33 per cent, no compta amb un servei d'orientació jurídic-penitenciari per a presos, on els interns puguin rebre assessorament jurídic sobre la seva situació a la presó. Són dades que apareixen a la resposta parlamentària al diputat socialista Antonio Hurtado, qui va formular a l'Executiu una pregunta per demanar informació sobre els centres a Espanya que no disposen del Servei Jurídic-Penitenciari per a interns. Del total de 69 centres penitenciaris que hi ha a Espanya, segons dades del Ministeri d'Interior, 23 d'ells -el 33 per cent- no disposa d'aquests serveis d'assessorament jurídic, tal com es detalla en la resposta del Govern.

Per autonomies, a Castella-la Manxa (Alcázar de San Juan, Cuenca i Herrera de la Mancha), Comunitat Valenciana (Alacant, Castelló i Castelló II), Galícia (Bonxe-Lugo, Monterroso i Teixeiro) i Balears (Eivissa, Menorca i Mallorca) hi ha tres centres sense aquest servei. Mentrestant, no en tenen dos centres a les Canàries (Arrecife de Lanzarote i Santa Cruz de la Palma), i Castella i Lleó (Segòvia i Sòria), i un centre a Extremadura (Càceres), Ceuta, La Rioja (Logronyo), Melilla, Múrcia (Múrcia II), Aragó (Terol) i Astúries (Villabona).