Detenen un home per assassinar tres persones a trets a Denver

La policia va detenir un home per assassinar tres persones –dos homes i una dona– en un tiroteig ocorregut a Thornton, als afores de Denver (EUA). L'arrestat va ser identificat com Scott Ostrem, de 47 anys, gràcies a la gravació de les càmeres de seguretat del centre comercial en el qual es van produir els fets la nit de dimecres. L'homicida va entrar al local i va obrir foc sobtadament per després abandonar l'establiment amb cotxe abans de l'arribada dels agents, que van assenyalar que no hi havia res que fes pensar en un acte terrorista.