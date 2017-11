La fugida de 3 reus d´una presó amb llençols aixeca grans crítiques a Itàlia

La fugida de tres reus d'una presó italiana amb l'ajuda d'uns llençols lligats a la paret va aixecar importants crítiques a Itàlia per la «precària» seguretat que hi ha als centres penitenciaris del país. Els tres fugitius, un dels quals compleix cadena perpètua per assassinat, van fugir el passat 28 d'octubre d'una presó de màxima seguretat a la petita illa de Favignana, situada a l'oest de Sicília (sud), i van ser capturats ahir per la policia italiana mentre intentaven robar una embarcació per fugir de l'illa. El secretari general del Sindicats Autònoms de la Policia Penitenciària, Donato Capece, va celebrar la captura d'aquests homes, però va assenyalar que «aquest episodi greu pot ser l'ocasió per analitzar l'estat de seguretat precària que existeix a les presons italianes». Capece va lamentar l'estat en què es troba el sistema de presons italià i va destacar que «ja no se sosté».