Investiguen violacions a l'exèrcit holandès

El Ministeri de Defensa holandès va anunciar una investigació per presumptes violacions, maltractament, extorsió i intimidació dins de l'Exèrcit, després de les denúncies de tres soldats d'haver estat víctimes d'abusos. «La investigació està en marxa, però siguem clars: estic escandalitzada per les denúncies. Defensa intentarà donar als antics col·legues tot el suport que necessiten», va afirmar la secretària d'Estat, Barbara Visser, acabada d'elegir per al càrrec. Visser va emfatitzar que «no hi ha lloc dins de les Forces Armades per a aquest tipus de comportament» i que «tots han de comptar amb un entorn de treball segur». Tres soldats holandesos, que van abandonar la seva unitat a Schaarsbergen (Arnhem) el 2014, van denunciar haver estat víctimes d'assalt, assetjament, extorsió, maltractament i violacions, i que aquestes van ser les raons per les quals es van retirar de la seva carrera a l'Exèrcit.