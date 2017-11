May situa el cap de disciplina del seu partit com a ministre de Defensa

La primera ministra britànica, Theresa May, va nomenar Gavin Williamson, molt proper a ella i sense experiència ministerial, com a nou titular de Defensa després que el veterà Michael Fallon dimitís per la seva implicació en un cas d'assetjament sexual. L'home a qui May ha col·locat al capdavant d'aquest departament té 41 anys i era cap de disciplina del grup parlamentari del Partit Conservador.

En els últims dies, els mitjans locals han destapat desenes de casos de suposats abusos de caràcter sexual comesos per diputats i polítics de tots els partits del país. Entre ells, una activista laborista va denunciar haver estat violada fa sis anys per un altre col·lega en un esdeveniment de la formació i va afegir que des del seu propi grup li van desaconsellar denunciar.

Després de la dimissió de Fallon enmig d'aquest clima d'acusacions, el nou titular de Defensa s'ha fet un lloc en el cercle més estret de May després d'haver dirigit la campanya de la cap de l'Executiu quan va presentar la seva candidatura per liderar la formació.

La vacant deixada per Williamson en el grup parlamentari conservador l'ocuparà, segons va anunciar el Govern, Julian Smith, fins ara el seu «número dos». Smith, per part seva, tindrà com a «segona» la diputada per la circumscripció de Tatton MP i expresentadora de televisió Esther McVey, amb experiència com a secretària d'Estat de Treball i Pensions entre 2012 i 2015.

May s'ha mogut amb rapidesa per modificar lleument el seu gabinet després que Fallon, un dels seus grans confidents, admetés haver protagonitzat fa quinze anys un cas de conducta inadequada, de caràcter sexual, amb una periodista, amiga personal. En concret, el polític va demanar disculpes a la reportera Júlia Hartley-Brewer per haver-li posat la mà sobre el seu genoll durant un sopar celebrat el 2002 i va dir que tots dos consideren aquest episodi un «assumpte tancat».

En presentar la seva renúncia, el ja exministre va reconèixer que el seu comportament passat no havia estat a l'altura de les «expectatives» que es pressuposen per al seu càrrec. «Diverses acusacions sobre parlamentaris han sortit a la llum en els últims dies, inclosa alguna sobre la meva conducta passada. Moltes d'elles han resultat falses, però jo accepto que en el passat he caigut per sota dels nivells requerits», va dir Fallon en una carta enviada a May. Per la seva banda, la periodista afectada també va insinuar a Twitter que no creu que el seu «genoll» sigui la causa real darrere d'aquesta dimissió i que, en aquest cas, ho considera «ridícul».

Quant a l'inesperat ascens de Williamson a la cartera de Defensa, molts diputats tories han rebut amb incredulitat la ràpida promoció del jove polític. La diputada Sarah Wollaston va fer referència a aquesta designació a Twitter afirmant que «hi ha ocasions quan t'ofereixen una feina en les quals seria millor suggerir que una altra persona seria més adequada per al càrrec».