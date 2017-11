Arresten un home per enviar vídeos a l´exparella torturant el fill de tots dos

La policia ha detingut a Romania un home que enviava vídeos a la seva exparella, que resideix a Madrid, en què es veu com torturava el fill de 12 anys de tots dos en un bosc romanès per obligar la jove a tornar amb ell. Es tracta d'una operació conjunta de les policies Nacional espanyola i Municipal de Madrid en col·laboració amb la de Romania, d'on són originaris el pare i la mare del menor, amb la qual s'ha salvat la vida del nen a qui el primer va lligar a un arbre, va emmordassar i va causar ferides per talls al pit i a l'abdomen de les quals s'està recuperant.