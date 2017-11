El Govern aprova una nova llei de la quota basca i la posa com a exemple

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assenyalar que l'acord sobre la quota basca demostra amb «claredat» que l'Estat de les autonomies funciona i que des del respecte a l'ordenament jurídic «és possible impulsar i enfortir les institucions, el finançament i l'autogovern». En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Montoro va explicar que el Govern ha acordat remetre a les Corts el projecte de la nova llei de la quota basca per al quinquenni 2017-2021 i el projecte de modificació de la llei del concert econòmic.

El ministre va donar una «interpretació política» a aquests acords i va insistir que quan hi ha «voluntat, lleialtat i respecte mutus» el diàleg es desenvolupa dins de l'ordenament jurídic i, «en concret, dins de la Constitució». Si bé el pas fet pel Govern ja estava compromès, després de l'acord al juliol que fixava en 1.300 milions la quota basca per al 2017, la novetat és que té lloc en un moment en què l'Executiu busca reprendre les negociacions dels Pressupostos i per a això necessita el suport del PNB.

En aquest sentit, Montoro va confiar que els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 estiguin aprovats «en els primers mesos de l'any que ve». «Abans que conclogui l'any ho veig molt difícil», va admetre el ministre, que va deslligar l'aprovació d'aquest projecte de Llei de la negociació del projecte pressupostari, tot i que el suport del PNB als Comptes de 2017 es va emmarcar precisament en aquesta actualització de la quota.

«No té res a veure amb la negociació amb el PNB en relació amb el Pressupost», va insistir, i alhora va recordar que és necessari «el concurs de quants més grups polítics millor», apel·lant especialment al PSOE. Montoro va destacar que l'actualització del concert va ser aprovada per la Comissió Mixta del Concert Econòmic al juliol, fet pel qual el Govern estava obligat a aprovar-la, alhora que va afirmar que permet avançar en «la normalització de les relacions financeres entre institucions».

Per part seva, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va afirmar que el seu Govern té la «responsabilitat» de mantenir relacions amb totes les institucions, també amb l'Executiu central, «malgrat les circumstàncies», perquè ha de prevaler la defensa dels interessos dels bascos.



Urkullu diferencia supòsits

El lehendakari va deslligar la gestió de la crisi catalana per part del Govern central de la relació entre els dos executius perquè el seu gabinet, va assenyalar, ha de «defensar el benestar» dels bascos davant el Govern «sense que importi qui estigui en el poder», ja sigui d'un partit o d'un altre.

En la roda de premsa per fer balanç del seu viatge per Canadà, Urkullu va explicar que el seu Executiu està centrat en aquest «exercici de responsabilitat» i que, «malgrat les circumstàncies» a Catalunya, ha de mantenir la seva relació amb el de Mariano Rajoy, per ara renovar la Llei de la quota i modificar la del concert econòmic, els dos aspectes que precisament van començar a quedar solucionats ahir.