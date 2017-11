Manafortserà jutjat a partir del 7 de maig

Una jutge va fixar per al 7 de maig de 2018 l'inici del judici contra Paul Manafort, excap de campanya del president dels Estats Units, Donald Trump, i per al que va ser el seu «número dos», Rick Gates, acusats de 12 càrrecs en la investigació de la suposada ingerència russa a les eleccions de 2016. La magistrada Amy Jackson, de la Cort del Districte de Columbia, va anunciar la seva decisió en una ordre judicial. En el seu dictamen, la jutgessa va afirmar que, en principi, la data del 7 de maig de 2018 per a l'inici del judici és «ferma», i va avisar a les parts que, si volen fer qualsevol canvi, han de comunicar-ho en la propera audiència, fixada per al proper dilluns. En aquesta audiència de dilluns, la jutgessa també estudiarà les condicions de reclusió de Manafort i Gates, que es troben en arrest domiciliari.