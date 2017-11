Almenys 26 immigrants fugen d´un centre d´internament de Múrcia

Almenys 26 immigrants allotjats al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sangonera La Verde (Múrcia) van fugir divendres a la nit en un enfrontament amb els policies nacionals que vigilaven l'edifici, un dels quals va resultar policontusionat. Els agents van demanar reforços, que van acudir al lloc per intentar localitzar els immigrants fugits, si bé a l'hora de tancar aquesta edició no havien estat localitzats. Es dona la circumstància que la presència policial s'havia reforçat després de tres motins patits per aquest centre just fa un any –en un termini de 40 dies–, fet que va arribar a motivar fins i tot la visita del llavors director general de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó. Cosidó va ordenar diverses mesures per garantir que els interns no poguessin escapolir-se i reformes per millorar la seguretat dels funcionaris.

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) va arribar a exigir fa un any el tancament del CIE en no reunir condicions òptimes per a la seguretat dels interns ni dels agents. L'ONG Conviure Sense Racisme té presentat al jutjat encarregat del control del CIE de Múrcia cartes de queixa de trenta interns en què denuncien les males condicions que han de suportar en aquest centre.