Els argentins supervivents afirmen que l'atac de Nova York no els canviarà la vida

Els quatre amics argentins que van resultar il·lesos després de l'atemptat de dimarts passat a Nova York van trencar el seu silenci i van afirmar que el terror gihadista no aconseguirà pertorbar ni els seus «valors» ni la seva «forma de vida». Iván Brajkovic, Ariel Benvenuto, Juan Pablo Trevisan i Guillermo Banchini van explicar que «sempre» ploraran els seus cinc amics morts, i van recordar que havien viatjat a la ciutat per celebrar «una amistat de més de 30 anys», ara «lacerada».

Els supervivents, que avui tornaran a les seves llars, a Rosario, van assenyalar que cap atemptat aconseguirà erosionar el seu «sentiment» d'amistat, i van fer un decidit prec: «Que l'amor venci l'odi i que la vida s'imposi sobre la mort».

«En què s'ha transformat el món? Com algú pot pensar, planejar i executar un acte així?», es va preguntar Guillermo Banchini, que va llegir un escrit en nom del grup i que va demanar «justícia» per a les víctimes. Banchini va qualificar de «molt emocionant» l'article escrit per un periodista nord-americà a America's Quarterly, que reconeixia el valor de l'amistat per a la comunitat argentina.

«Aquest sentiment fort de fraternitat és un tret de la cultura argentina», va destacar Banchini, alhora que es va mostrar aclaparat per «totes les mostres de solidaritat» rebudes, especialment dels seus compatriotes. Fonts consulars van explicar que el cinquè supervivent argentí, Martín Marro, es troba «estable» i evoluciona «positivament». Dijous, després de despertar de la sedació, els seus amics li van explicar la tragèdia, ja que Marro només tenia vagues records del que havia passat.

Els supervivents de l'atac van esperar que arribessin les famílies dels seus amics morts per acompanyar-les en un moment tan dur. La trobada va ser intensa, plena de sentiments enfrontats, com va relatar el cònsol general argentí Mateo Estremé. «L'ésser estimat per tots ells no hi era», va comentar.

El procés de repatriació dels cossos d'Ariel Erlij, Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco i Hernán Ferruchi s'està negocianant amb les autoritats locals perquè el vol de tornada a l'Argentina pugui realitzar-se al més aviat possible i així els seus éssers estimats a Rosario puguin iniciar el dol. El diplomàtic va explicar que la intenció és fer-ho avui a la nit.