El PNB avisa que no hi haurà acord amb el PP sobre els Pressupostos

El portaveu del PNB al Parlament Basc, Joseba Egibar, va considerar que «no hi ha possibilitat d'acord» del seu partit amb el PP sobre els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018. En una tertúlia entre parlamentaris bascos a Ràdio Euskadi, Egibar va assenyalar que «amb un PP, amb un Govern espanyol que ha posat tota la seva maquinària político-judicial contra el procés de Catalunya» i «els seus governants», el PNB «quin àmbit de negociació tindria amb el PP?», es va preguntar.

El portaveu nacionalista va assenyalar que, «evidentment», el PNB defensarà els interessos bascos i hi haurà una relació «ordinària interinstitucional» entre els governs basc i espanyol, i va assegurar que entre el PP i el Partit Nacionalista Basc «no s'està parlant» sobre els Pressupostos de l'any que ve.

No obstant això, el parlamentari del Partit Popular Borja Sémper va afirmar el contrari. «Tinc informació que s'està parlant», va assegurar el representant popular, que va defensar que en tot «seria bo» per a Euskadi que «hi hagués acord».

Per part seva, el parlamentari d'EH Bildu Iker Casanova va retreure en la mateixa tertúlia al lehendakari, Iñigo Urkullu, la seva posició en la crisi a Catalunya i el va acusar d'haver estat «aliat de l'Estat i enemic del procés sobiranista» català.

El representant abertzale va criticar que el lehendakari apostés pel manteniment de relacions amb el Govern central «malgrat les circumstàncies» per una qüestió de «responsabilitat». Per a Casanova, a Urkullu quan «diu que si el senyor Puigdemont hagués actuat de no sé quina manera les coses haguessin estat diferents», se li pot dir que «si el PNB no hagués aprovat els pressupostos del PP i hagués aclarit que no està disposat a ser suport d'un govern del PP potser ara no tindríem aquest govern i no s'hagués desencadenat aquesta dinàmica repressiva» a Catalunya.