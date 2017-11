Almenys 27 morts en un tiroteig en una església als Estats Units

Diversos policies, a l´exterior de l´església on es va produir el tiroteig.

Diversos policies, a l´exterior de l´església on es va produir el tiroteig. MAX MASSEY/reuters

Almenys 27 persones van morir i 24 van resultar ferides durant un tiroteig en una església de Texas (EUA) protagonitzat per una persona que també va perdre la vida en l'atac, i que va deixar desenes de ferits. L'incident es va produir en una església baptista a Sutherland Springs, a 45 quilòmetres al sud-est de San Antonio, on les autoritats van desplegar un fort dispositiu policial, que incloïa la presència d'agents de l'FBI.

El comissionat del comtat Wilson Albert Gamez va assenyalar que la xifra de morts era de 27 persones i que hi havia almenys 24 ferits. La Policia local va informar per la seva part que l'autor dels trets havia perdut la vida, sense especificar les causes d'aquesta defunció.

Un testimoni va explicar que un home armat va ingressar a l'església i va obrir foc contra els que es trobaven al temple. Un altre testimoni, un caixer en una gasolinera propera al temple baptista, va assenyalar que va escoltar uns 20 trets «en ràpida successió mentre es realitzava un servei religiós».

Poc després, el governador de Texas, Greg Abbott, va escriure un missatge al seu compte de Twitter condemnant l'atac. «Les nostres pregàries estan amb tots els que van ser perjudicats per aquest acte malvat. El nostre agraïment a les autoritats per la seva resposta», va manifestar el governador.

El president dels Estats Units, Donald Trump, que es troba de viatge al Japó, va assegurar que estava plenament informat de la situació. «Que Déu estigui amb el poble de Sutherland Springs, Texas. L'FBI i les agències de la llei estan sobre el terreny. Estic seguint la situació des del Japó», va escriuremTrump al seu compte oficial de la xarxa social Twitter des de Tòquio.

L'església atacada acostuma a gravar en vídeo les seves misses, de manera que diversos oficials de la Policia van assegurar que en l'enregistrament de la celebració d'ahir trobaran els detalls del tiroteig.