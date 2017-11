Bárcenas al·lega que no tenia poder al PP per influir en autoritats o enriquir-se

L'advocat Joaquín Ruiz de Infante va demanar en el judici del cas Gürtel l'absolució de l'extresorer del PP Luis Bárcenas perquè no va participar en la trama corrupta influint en autoritats, ja que no tenia «poder omnímode al PP», ni es va emportar els diners d'una «caixa B» del partit.

La Fiscalia demana 39 anys de presó per Bárcenas, que es va personar al judici que se celebra a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares per seguir l'informe final del seu advocat, quelcom que va fer assegut a la banqueta amb la seva dona, la també acusada Rosalía Iglesias, que s'enfronta a una sol·licitud de 24 anys de presó.

Ruiz de Infante es va oposar a la petició de les acusacions d'una sentència exemplar, ja que «no es pot acceptar» una resolució només «perquè la societat se senti satisfeta», i va reclamar que sigui «proporcional» a uns fets que, segons la seva opinió, haurien d'haver estat, en tot cas, jutjats respecte Bárcenas al marge de la trama de Correa, amb la qual va insistir que no té res a veure.

El lletrat va afirmar que el seu client ha reconegut l'existència dels anomenats «papers de Bárcenas» -en els quals consten donacions d'empresaris i pagaments a alts càrrecs i que estan pendents d'un altre judici-, però va assegurar que «no es va endur ni una sola pesseta d'aquesta comptabilitat» del PP, i els fons que tenia a Suïssa procedien de la seva activitat empresarial al marge del partit. Joaquín Ruiz de Infante va recordar que a més el PP no reclama cap quantitat de diners a Luis Bárcenas.

Segons la Fiscalia, Bárcenas es va apoderar d'almenys 299.650 euros de l'anomenada «caixa B» del PP, formació a la qual les fiscals reclamen el pagament de 328.440 euros en concepte de responsabilitat civil com a partícep a títol lucratiu en alguns beneficis de la trama.

En el seu informe final, el lletrat de Bárcenas va considerar que no s'ha acreditat que corresponguin al seu defensat les sigles L.B. i el sobrenom «Luis el cabrón» dels apunts sobre repartiments de suposades comissions il·legals que consten en la documentació confiscada al grup empresarial del presumpte cap de la trama, l'acusat Francisco Correa.

Va afegir que, igual que no s'ha constatat que les sigles P.A.C. corresponguin a l'exsecretari general del PP Francisco Álvarez Cascos ni les de G.G. a l'exeurodiputat del PP Gerardo Galeote, tampoc es pot donar per confirmat que L.B. sigui Luis Bárcenas, ja que en la investigació hi ha altres persones el nom de les quals correspon a les mateixes sigles.