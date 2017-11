Descarten que l´atac de Texas tingui relació amb el terrorisme o el racisme

La Policia va descartar que la matança perpetrada diumenge per Devin Patrick Kelley, que va assassinar 26 persones en una església baptista de Sutherland Springs (Texas), es degués a motius racials, religiosos o terroristes i va atribuir l'acció del tirador a causes personals. «No preveiem que l'acció es degui a motius racials o religiosos, sí que podem dir-los que hi havia problemes domèstics a la seva família», va afirmar el portaveu del departament de Seguretat Pública de l'estat, Freeman Martin.

Martin va confirmar que la madrastra de Kelley era feligresa de la Primera Església Baptista, congregació contra la qual el sospitós hauria proferit amenaces per motius que el funcionari va dir no poder detallar encara. Les autoritats també van confirmar que tot apunta que Kelley va acabar suïcidant-se i van afegir que deu persones, de la vintena de ferits del tiroteig, segueixen en estat greu o molt crític. Deu més o es troben estables o ja han rebut l'alta.

Pel que fa a les víctimes mortals, va explicar Martin, la mort d'una d'aquestes persones es va produir a l'hospital, dues van perdre la vida fora de l'església i 23 dins del temple, on assistien a la missa del diumenge. Una de les víctimes que estava a l'interior de l'església era Annabelle Pomeroy, de 14 anys i filla del pastor de la congregació, Frank Pomeroy, que diumenge no va estar al servei religiós perquè estava de viatge amb la seva dona, Sherri Pomeroy, a l'estat d'Oklahoma.

«Per gran que hagi estat la tragèdia per a la nostra família, no volem fer ombra a les altres vides perdudes diumenge. Vam perdre més que Belle, i una cosa que em dona una mica de consol és saber que Belle es trobava envoltada per la família de la seva església», va explicar Sherri.

El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar que «la salut mental és el problema» amb relació al tiroteig, un succés que va qualificar d'«esgarrifós». «És una mica aviat, però està clar que ens trobem davant d'un problema de salut mental d'alt nivell. Tenim molts problemes de salut mental al nostre país. És quelcom que cal afrontar de manera seriosa», va dir Trump després de ser preguntat per les mesures que haurien de ser adoptades per evitar aquest tipus de successos.

«Ha estat un atac esgarrifós en una església d'una zona preciosa; que trist, qui podria pensar que alguna cosa així podria passar», va afegir el líder de la Casa Blanca.

Entre llàgrimes, sanglots i oracions, més d'un centenar de veïns de Sutherland Springs van guardar un llarg minut de silenci a escassos metres del temple First Baptist Church, escenari de la pitjor matança en la història de l'estat de l'estrella solitària.



Consternació a la localitat

El tràgic balanç de 26 morts va deixar totalment consternat un poble d'uns 500 habitants, una petita família en què tots els veïns tenen una relació més o menys propera entre ells. «Som com una petita família, tots ens coneixem entre nosaltres i això suposa un cop molt dur per a la nostra comunitat», va assenyalar Jonny Mora, un dels veïns la localitat.