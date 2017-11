Detenen un home a València per la seva relació amb l´Estat Islàmic

La Policia Nacional va detenir a Sagunt (València) un marroquí integrat a l'aparell de captació de l'Estat Islàmic, dedicat a l'adoctrinament i trasllat de combatents gihadistes a la zona de conflicte. L'arrestat, un home de 47 anys en situació irregular a Espanya, és el principal responsable de reclutar i enviar a l'Iraq el novembre de 2014 un jove marroquí, de 26 anys, que residia amb la seva família a Sagunt. Aquest jove va cometre un atemptat terrorista suïcida que va causar la mort a 33 soldats iraquians i va causar desenes de ferits amb un camió ple d'explosius només mes i mig després de la seva arribada.

En el temps que tots dos van compartir a Sagunt, el gihadista que va viatjar a l'Iraq dormia de manera habitual al domicili del detingut, i el proveïa de manera incessant de contingut i propaganda a favor dels objectius de l'organització terrorista.

Després de protagonitzar comentaris d'exaltació de la figura del terrorista mort, segons la investigació, l'arrestat va continuar amb la seva tasca de captació i adoctrinament a persones del seu entorn amb qui es reunia sota estrictes mesures de seguretat. A més, actuava com a referent a internet i instigador d'un grup de persones a qui oferia el seu habitatge per dur terme reunions en què visionaven material de caràcter radical, alhora que els facilitava rutes d'accés als continguts més reservats de l'Estat Islàmic i instruccions per eliminar qualsevol rastre informàtic que representés un risc de poder ser detectats.

Amb les seves activitats d'adoctrinament, l'arrestat actuava com a caixa de ressonància dels missatges i instruccions que l'organització terrorista llança als seus integrants per a una major difusió i consecució dels seus objectius. El detingut mostrava una personalitat asocial que el portava a evitar tota mena de contacte amb aquelles persones que no professen la seva religió.