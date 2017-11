Hisenda actuarà d'ofici contra els de la llista dels «papers del paradís»

Les reaccions als anomenats «papers del paradís», divulgats diumenge després d'una investigació periodística internacional i que vinculen amb paradisos fiscals importants personalitats de tot el món, es van centrar a reclamar més lluita contra el frau. Noms com els de les reines Isabel II d'Anglaterra i Noor de Jordània; el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos; ministres dels actuals governs d'Argentina o el Brasil; assessors del mandatari dels Estats Units, Donald Trump, i del primer ministre canadenc, Justin Trudeau, relacionats amb territoris opacs, segons aquesta investigació, han generat un intens debat.

El Govern va assegurar que l'Agència Tributària actuarà d'ofici per investigar els ciutadans que apareguin als «papers del paradís». El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va fer una crida a «assessors jurídics i fiscals» perquè no col·laborin en l'ocultació de patrimonis i activitats, i ajudin a evitar que aquestes situacions es produeixin.

En la línia de la prevenció es van moure també veus en el si de la Unió Europea (UE), com el vicepresident de la Comissió Europea per a l'Euro, Valdis Dombrovskis, que va destacar que «casos com aquest exactament emfatitzen la necessitat que tots els Estats membres s'impliquin perquè, després de tot, són tots els Estats membres els que perden els seus ingressos fiscals». A la seva entrada a la reunió de ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup), celebrada a Brussel·les, el polític letó va confiar que la filtració doni un «nou impuls» a la tasca del club comunitari contra l'elusió fiscal i va insistir en la necessitat de seguir treballant en aquest àmbit.

Mentrestant, el comissari europeu d'Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, va explicar que la filtració dels «papers del paradís» és alhora una «bona» i una «mala» notícia, perquè, d'una banda «escandalitza» l'opinió pública i de l'altra «ajuda a prendre consciència» de la necessitat d'avançar «sense pausa» en la lluita contra el frau.

Malta és un dels països assenyalats entre els 19 territoris opacs que apareixen en els 13 milions de documents filtrats per la firma d'advocats Appleby i Asiatici Trust, rebuts pel diari alemany Süddeutsche Zeitung i compartida amb el ICIJ. El seu ministre de Finances, Edward Scicluna, va defensar a Brussel·les que es necessita «més transparència» per lluitar contra l'evasió fiscal i que quan s'implementin les mesures contra aquestes pràctiques aprovades recentment per la UE, «els abusos que veiem avui, sens dubte, disminuiran».

Per la seva banda, en un gest de transparència, el president colombià, Juan Manuel Santos, va publicar la seva declaració de la renda de 2016 després de la seva aparició en els «papers» com a director, entre 1998 i 2000, de dues societats offshore establertes a Barbados.



May insta a pagar els impostos

La primera ministra britànica, Theresa May, va assenyalar que vol que «tothom pagui els seus impostos». La líder conservadora va dir que el seu Govern treballa «per millorar la transparència» als paradisos fiscals -molts dels quals són territoris britànics d'ultramar- per conèixer els veritables propietaris de les societats tapadores.