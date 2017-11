L'Aràbia Saudita adverteix a l'Iran que es reserva el dret a respondre a «accions hostils»

El ministre d'Exteriors de l'Aràbia Saudita, Adel al Yubeir, va advertir a Teheran que el seu país es reserva el dret a respondre a les «accions hostils del règim iranià» en «la forma i el temps adequat». «No permetrem qualsevol violació de la nostra seguretat nacional», va afirmar Al Yubeir en una sèrie de missatges a la xarxa social Twitter, en el que suposa un enduriment del to cap a l'Iran després del llançament d'un míssil per part dels rebels houthis del Iemen, que va ser interceptat fa dos dies abans que impactés a Riad. En aquests missatges, Al Yubeir va assenyalar que la milícia dels houthis és «una eina terrorista per destruir el Iemen», va acusar l'Iran d'estar darrere d'aquest grup i va afirmar que l'Aràbia Saudita no tolerarà «el terrorisme i els que el patrocinen».

Aquestes declaracions es van produir hores després que el comandament de la coalició àrab per al Iemen, capitanejada per l'Aràbia Saudita, afirmés que podria arribar a veure com un «acte de guerra» el llançament del míssil contra Riad, que considera que va ser fabricat i subministrat per Teheran. El míssil, que tenia com a objectiu l'aeroport internacional del rei Jaled a Riad, ha indignat les autoritats saudites. En represàlia, Riad ha posat preu al cap del màxim dirigent dels houthis, Abdul Malik al Huti.