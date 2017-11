Obren una investigació per amenaces de mort contra «Charlie Hebdo»

La Fiscalia francesa ha obert una investigació sobre les amenaces de mort que circulen a internet contra els integrants de la revista satírica Charlie Hebdo, que va dedicar una polèmica portada a l'islamòleg Tariq Ramadan, acusat de violacions. «La Fiscalia de París ha obert una investigació preliminar per càrrecs d'amenaces de mort materialitzades per escrit i per apologia pública d'un acte de terrorisme plasmat en un servei en línia», va assenyalar una font oficial. Hores abans que s'obrís la investigació, el director de la publicació, Laurent Sourisseau, àlies Riss, va assegurar que es prenen «seriosament» les amenaces rebudes. «No acceptem que se'ns tracti d'aquesta manera. Hi ha una línia vermella que no es pot superar», va afegir el responsable del setmanari, amb seu a París.

A la portada en qüestió, amb data d'1 de novembre, Tariq Ramadan apareix caricaturitzat amb un penis en erecció i afirma «Sóc el sisè pilar de l'islam», una al·lusió als que es consideren els cinc «pilars» o obligacions de tot musulmà. Ramadan és investigat per la justícia francesa després que dues dones hagin presentat sengles denúncies per violació i altres estudiïn acudir als tribunals per aquest mateix delicte.