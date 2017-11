Ofereixen una recompensa de 10.000 euros per un gos a Madrid

Ismael i Yassine, els propietaris de Lonchas, ofereixen una recompensa de 10.000 euros per a qui els torni al seu gos perdut fa dues setmanes a Alcalá de Henares. Lonchas es va escapar el passat dia 23 mentre l'oncle d'Ismael passejava amb ell en un centre comercial dels afores de la localitat madrilenya. «Li vaig demanar al meu oncle que es quedés amb ell mentre jo estava de viatge als Estats Units. El gos va veure que no hi érem ni Yassine ni jo, va tenir por i va començar a fer-se enrere fins a aconseguir treure's el collar i va començar a córrer», va relatar, propietari de l'animal, un teckel. Va explicar que el gos «se'n va anar corrent per la carretera durant dos o tres quilòmetres», fins que va arribar a un parc, on testimonis el van veure ahir per última vegada. Ismael va tornar prematurament del seu viatge quan va rebre la notícia de la desaparició de la seva mascota.